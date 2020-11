Jongen (17) in been gestoken na ruzie op Nieuwlandplein Schiedam

Meerdere jongens in donkere kleding gingen er na de steekpartij snel vandoor. Ⓒ GinoPress B.V.

SCHIEDAM - Een 17-jarige jongen is donderdagavond in zijn been gestoken in de wijk Nieuwland na een ruzie met een groep jongeren. Meerdere jongens in donkere kleding vluchtten na de bloedige steekpartij richting Vijfsluizen, meldt de politie, die op zoek is naar getuigen.