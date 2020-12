Extreme allergische reactie op vaccin: voor zekerheid kwartiertje ’nablijven’

Voorzichtigheid voorop bij mensen van wie bekend is dat zij ernstige allergische reacties krijgen op een bepaald medicijn, voedsel of vaccin. Ⓒ Foto ANP/HH

Mensen van wie bekend is dat zij ernstige allergische reacties krijgen op een bepaald medicijn, voedsel of vaccin, mogen niet gevaccineerd worden met het Pfizer/BioNTech-vaccin tegen Covid-19. Dit om uit te sluiten dat ze een anafylactische aanval of shock krijgen, waarbij de luchtwegen vernauwen en het hart-vaatsysteem in problemen raakt. In Engeland kregen twee ingeënte personen een dergelijke aanval.