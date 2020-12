Voorzorgsmaatregel om extreme allergische reactie op vaccin

Daarop is besloten om tijdelijk – tot men meer weet – de groep anafylactische patiënten uit te sluiten van het vaccin. Anafylactische patiënten die al de eerste dosis hebben gehad, krijgen de tweede dosis niet.

Omdat een dergelijke reactie nagenoeg onmiddellijk optreedt, houdt men in Engeland alle gevaccineerden nog een kwartier na de prik onder controle. Dit omdat het ook zo kan zijn dat iemand nog niet weet dat hij of zij extreem reageert. Dit extra ’controlekwartiertje’ zou weer kunnen leiden tot logistieke problemen; andere landen die nog moeten beginnen kunnen hier op anticiperen.

Zeldzaam

„Om maar even alle kou uit de lucht te halen; anafylactische aanvallen en shocks zijn zeldzaam. Maar: Anafylaxie is wel een bekende bijwerking van elk vaccin. Dus dit is niet geheel onverwacht. Je reageert op iets dat als bestanddeel ergens in zit, denk aan noten in pindakaas. Of een extreme reactie op een antibioticum. Wat we nu willen weten is: welk bestanddeel in het vaccin veroorzaakt deze reactie bij de mensen die al extreem allergisch zijn”, licht Agnes Kant van bijwerkingencentrum Lareb toe.

Dat wil het Britse Medicijnagentschap MHRA ook weten. „De National Health Security gaat onderzoek doen om iedere casus volledig te doorgronden en wat het veroorzaakt heeft”, laat de woordvoerder van Pfizer weten. Bij de proeven onder 44.000 proefpersonen is deze ernstige allergische reactie niet opgevallen. Een onderzoek moet de oorzaak volledig duidelijk maken.” Dr June Raine van de MHRA laat weten dat tot op heden bij ruim tien procent wel milde bijwerking zijn opgetreden, zoals pijn en zwelling rond de inentingsplek, vermoeidheidsklachten, spierpijn en lichte verhoging.

Hooikoorts

De meeste mensen weten van zichzelf dat ze extreem allergisch kunnen reageren. Deze groep heeft een voorgeschiedenis van ernstige allergieën en dragen een adrenalinespuit of medicatie bij zich. Soms weet je het niet en treedt dit op na bijvoorbeeld een wespensteek of nadat je met latex in contact bent gekomen. De drie miljoen Nederlanders met hooikoorts-allergie hoeven zich geen zorgen te maken. Hans de Groot, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Allergologie: „Voor zover bekend hebben mensen met hooikoorts geen anafylactische reacties.”

Naast de twee gevaccineerden in Engeland met de anafylactische reactie, is er ook een gevaccineerd persoon bij wie een ’mogelijke allergische reactie na immunisatie’ optrad. Ook dit geval wordt onderzocht. Alle drie de personen maken het goed. Volgens de MRHA krijgen de meeste mensen geen anafylaxie en ’wegen de voordelen van het beschermen van mensen tegen COVID-19 zwaarder dan de risico’s.’