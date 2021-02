Volop tips over moord opa Baams (85)

Dat heeft de politie woensdagmiddag laten weten. Door tipgevers zijn namen van mogelijke daders genoemd. Ook kwam er informatie binnen over het damesceintuur dat om de nek van de gewurgde opa werd gevonden. Baams verdween kort voor Kerst uit het verzorgingstehuis in Nijmegen. Drie maanden later werd zijn lichaam in de rivier Merwede gevonden.

Maandag werd bekend dat de politie onderzoekt of Baams mogelijk meer wist van een grote roof van tienduizenden euro’s uit een sportviswinkel. Kennis over de daders zou hem mogelijk fataal zijn geworden.

Dichter bij de waarheid

„Het onderzoeksteam stelt het erg op prijs dat mensen na zoveel jaar alsnog informatie met ons delen. Over de inhoud of de waarde van de reacties kunnen we nog niets zeggen. Informatie die gedeeld wordt zal door ons geverifieerd worden en natuurlijk onderzoeken of de gedeelde informatie ook klopt. Naast dat we het op prijs stellen dat mensen informatie blijven delen, vinden we het vooral belangrijk omdat het ons de kans geeft dichter bij de waarheid te komen. Op die manier kunnen we nabestaanden antwoorden geven op vragen die zij hebben”, zo laat woordvoerder Marel Steenbergen namens het cold caseteam van de politie Oost-Nederland weten.

Kleinzoon: het klinkt allemaal hoopvol

Kleinzoon Gert-Jan Baams en Eric Meijers, de man van zijn zus, zijn verheugd over de stroom aan tips. „Wij zijn blij dat de uitzending en het verhaal wat losgemaakt hebben. Het klinkt allemaal hoopvol. We wachten rustig af en hopen dat mensen zich blijven melden”, zegt Gert-Jan, die vurig hoopt dat de moord na een kwart eeuw alsnog wordt opgelost.

Maandagavond besteedt Crime Desk opnieuw aandacht aan de moord en aan een zeer concrete tip over de mogelijke dader die via het programma binnenkwam en door de recherche onderzocht wordt. Met de tipgeefster vindt binnenkort een gesprek plaats.