Inbreker is weer op pad

Rotterdam - Na een dip tijdens de coronacrisis is het aantal woninginbraken in de afgelopen weken rap toegenomen. Die opwaartse trend blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Politie. Werd er in april en mei wekelijks ongeveer 350 keer ingebroken, in de eerste twee weken van juni is dat gemiddelde gestegen naar 450.