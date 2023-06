Kinderen bellen politie om ’verdacht pakketje in struiken’: blijkt nieuwe MacBook Pro te zijn

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ wijkagent_leidschendam

VOORBURG - Drie kinderen in Voorburg schrokken zich dood toen ze in de bosjes een ’verdacht pakketje’ vonden aan de Van Horvettestraat. Ze belden direct te politie. En van een verdacht pakket was absoluut sprake...