Colombiaanse drugsbaron Rodríguez Orejuela in cel in VS overleden

Ⓒ ANP/HH

BUTNER - De voormalige Colombiaanse drugsbaron Gilberto Rodríguez Orejuela is op 83-jarige leeftijd in een gevangenis in de Amerikaanse staat North Carolina overleden. Hij was een van de belangrijkste leiders van het Cali-kartel dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de uitvoer van 80 procent van de cocaïne die in de VS terechtkwam en 90 procent van de cocaïne in Europa gedurende lange tijd in de jaren 80 en 90.