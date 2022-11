Nieuw museum in Perth krijgt ’originele naam’ nadat publiek mocht meebeslissen

Volgens woordvoerders van het museum is de meest voor de hand liggende keuze de winnaar geworden. Desondanks wilden ze de bewoners van de stad laten meebeslissen. Het museum heeft onder meer flyers en een online campagne ingezet om de naamskeuze aan de man te brengen. Er kwamen 450 suggesties binnen. Het museum gaat open in 2024.

Het museum kan opgelucht ademhalen nu gekozen is voor Perth Museum. Eerdere vergelijkbare acties liepen minder goed af. Zo vonden de mensen dat een onderzoeksboot van de Britse overheid Boaty McBoatFace zou moeten heten en vonden velen dat de nieuwe zeesluis in IJmuiden de naam Irma Sluis moest krijgen. Hoewel de zeesluis in IJmuiden de sprankelende naam Zeesluis IJmuiden kreeg, noemde de Britse overheid een onderwaterdrone alsnog Boaty.