Moeders nog in ban Backstreet Boys: ’Ik hoop dat Esmee het net zo geweldig vindt’

Door Sharon Story

Zo moeder, zo dochter. Anja Huizinga geeft het Backstreet-virus door aan Esmee. Ⓒ APA

AMSTERDAM - Catchy nummers met makkelijk mee te zingen teksten en popidolen om van te zwijmelen. De Backstreet Boys waren samen met de Spice Girls dé hype van de jaren 90. In tegenstelling tot veel andere boybands is de Amerikaanse groep nog steeds bij elkaar. Zondag staan ze in Ziggodome en zingen duizenden fans weer mee met hits als I Want It That Way en As Long as You Love Me.