Oude IJsselstreek gaat ’als statement’ niet handhaven als winkels zaterdag openen

Ⓒ ANP/HH

Oude IJsselstreek - Burgemeester Otwin van Dijk van de Achterhoekse gemeente Oude IJsselstreek zal niet gaan handhaven als de winkeliers en de horeca in zijn gemeente zaterdag hun deuren openen. Het is de vraag of het kabinet vrijdag aankondigt dat dat weer mag. Maar ook als het niet mag, wil de burgemeester de demonstratieve opening „als een soort statement” ondersteunen, zei zijn woordvoerder woensdag.