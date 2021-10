’Europees bitcoin-kartel sloeg toe in Parijs, Milaan, Amsterdam en Maastricht’

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Antwerpen. De organisatie, die door het OM omschreven wordt als ’Europees gestructureerd’, maakt al lange tijd slachtoffers. „Ze zochten hun potentiële slachtoffers via onlineplatformen waar onroerende goederen uit een hoger segment te koop staan”, legt woordvoerder Kristof Aerts aan Het Nieuwsblad uit.

In de criminele wereld zou het niet uitzonderlijk zijn om naar het buitenland te gaan voor zakelijke afspraken. Dat gebeurt om het werk van de politiediensten te bemoeilijken, of om indruk te maken op de slachtoffers.

„Er werden fysieke afspraken gemaakt in een ander land dan dat waar hun slachtoffer van afkomstig is”, aldus Aerts. „Het gaat onder meer om Amsterdam, Maastricht, Brussel, Parijs, Barcelona of Milaan.”

In de val

Zodra het beoogde slachtoffer instemde met een fysieke ontmoeting over de verkoop van zijn of haar onroerende goed, werd een extra deal voorgesteld. „Zo werd bijvoorbeeld gevraagd of zij grote coupures cash gelden konden wisselen naar kleine coupures cash geld. Of goud tegen cash geld of cryptomunten tegen cash geld”, legt Aerts uit. „Het lokmiddel is een riant commissieloon van 10 tot zelfs 15% dat het potentiële slachtoffer beloofd wordt.”

Slachtoffers die toehapten werden het slachtoffer van een wisseltruc. Hun bitcoins, goud of cash geld waren ze kwijt en zelf bleven ze achter met valse biljetten die de bende hen aangesmeerd had.

Hoeveel slachtoffers de bende exact gemaakt heeft, wordt nog berekend. Belgische rechercheurs houden er ook rekening mee dat niet alle slachtoffers aangifte gaan doen, om niet in de problemen te komen met de fiscus. „In deze fase van het onderzoek lijkt de organisatie jaarlijks tientallen miljoenen euro’s buit te hebben gemaakt”, aldus Aerts.

Het lijkt erop dat de bende ongeveer een jaar bezig was met de oplichtingspraktijken.

Arrestaties in Nederland

In Nederland werden tot nu toe drie arrestaties verricht. Rechercheurs namen ook een grote som vals en echt geld in beslag, net als verschillende exclusieve dure horloges en wallets met cryptomunten, aldus justitie in Antwerpen.

Vorige week werden in België nog twee vermeende bendeleden opgepakt. Het gaan om een 29-jarige Italiaan en een 38-jarige Belgische vrouw. In juli werd al een andere verdachte gearresteerd. „Zij worden verdacht van hacking, informaticabedrog, diefstal, witwassen en lidmaatschap aan een criminele organisatie”, aldus Aerts.

Waarschuwing

Politie en justitie willen de bevolking waarschuwen en sensibiliseren voor dit type van oplichtingspraktijken. „De boodschap is: ga nooit in op een afspraak in het buitenland, ga niet in op een nevendeal in contant geld, cryptomunten of dergelijke en geef aan dat je enkel transacties via de normale kanalen wil afronden”, zo klinkt het. „Een vooropgesteld commissieloon van 10% à 15% is te mooi om waar te zijn, en is dus vals.”

De organisatie blijkt ondanks de verschillende arrestaties nog actief te zijn. „Op dit moment worden potentiële slachtoffers nog steeds benaderd en vallen er dus nog steeds slachtoffers”, waarschuwt justitie. Er zijn internationale aanhoudingsbevelen uitgeschreven voor verschillende voortvluchtige verdachten.