LIVE | ’Politie is voorbereid op avondklok’

De politie is voorbereid, mocht er een avondklok komen. Dat laat een woordvoerder weten. „Wij kunnen onze roosters op korte termijn aanpassen, indien nodig.”

„Het zal een flinke klus worden. Het accent verschuift van overdag naar de avond en de nacht. Maar als het nodig is, dan is het nodig”, aldus de politiewoordvoerder. Ander werk zal daardoor wel op een laag pitje komen, waarschuwt ze. „Kleinere zaken, preventie in de wijk. Dat zal even blijven liggen. Er moeten strengere keuzes gemaakt worden.”

In het Veiligheidsberaad met de 25 burgemeesters en in de politiek wordt deze dagen gesproken over de mogelijke invoering van een avondklok, tussen 20.00 uur en 04.00 uur. Deze zou eventueel al aanstaande donderdag ingaan.

De politievakbonden ACP en NPB en de Nederlandse BOA Bond zien nog de nodige haken en ogen aan een avondklok. Vooral handhaving wordt erg lastig, vrezen zij. Een avondklok gaat ook een forse aanslag worden op de organisatie van de politie en op de politiemensen zelf, verwacht Gerrit van de Kamp, voorzitter van de ACP.

Dat is de woordvoerder van de politie met hem eens. „De roosters waren voor de coronacrisis al erg krap. We hebben net de jaarwisseling achter de rug - altijd al een uitdaging en dit jaar helemaal - en er zijn de nodige demonstraties waar veel mankracht nodig is.” Ze noemt het daarom belangrijk dat de driehoek - gemeente, justitie en politie - duidelijke keuzes maken wat noodzaak is en wat kan wachten.

