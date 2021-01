LIVE | Veiligheidsberaad dag uitgesteld om ontbrekende stukken

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ook nu er een begin is gemaakt met vaccineren, blijft het uit China overgewaaide coronavirus mondiaal voor ontwrichting zorgen. Sinds het begin van de pandemie zijn wereldwijd meer dan 2 miljoen mensen overleden aan het virus. In Nederland zijn zo’n 13.000 mensen aan het virus bezweken. Wereldwijd zijn meer dan 93 miljoen coronabesmettingen vastgesteld. Volg in dit live-blog het laatste coronanieuws.