Johnson wil Schotse premier Sturgeon niet bij kabinetsberaad

Het voorstel was afkomstig van minister van Kabinetszaken Michael Gove. Zijn bedoeling was om Sturgeon inspraak te geven in het beleid dat voor het gehele Verenigd Koninkrijk geldt, en zo de groei van de populariteit van de nationalistische Schotse premier binnen de perken te houden. Maar Johnson zag het niet zitten dat Sturgeon eventueel als zijn gelijke gezien zou worden, aldus een bron tegen de Financial Times.

Sturgeons partij, de Scottish National Party (SNP) streeft naar een Schotland dat onafhankelijk is van Engeland en het Verenigd Koninkrijk. Met haar ziet 54 procent van de Schotten het ook graag zo, kwam onlangs uit een peiling. In Schotland heerst het beeld dat het semi-autonome land een beter beleid heeft gevoerd tegen de corona-uitbraak dan de rest van het Verenigd Koninkrijk.