’Hij was telkens op zoek naar jonge knappe studentes' Voor verkrachting veroordeelde hoogleraar werkte ook in Nederland

Door Marcel Vink

Hoogleraar Filip D. (64) was een ’cowboy’ met favorietjes onder de studentes, aldus collega’s.

AMSTERDAM - De Belgische hoogleraar Filip D., die in eigen land is veroordeeld tot 54 maanden cel wegens de verkrachting van een studente, was in Nederland een graag geziene spreker en cursusleider. Universiteiten en hogescholen hadden tot voor kort geen idee van het verleden van de 64-jarige topacademicus. Nu er een beerput rond de man is opengegaan, is hij in ons land niet meer welkom.