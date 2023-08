Zeven aanhoudingen in Zandvoort op laatste dag Dutch Grand Prix

„De aanhoudingen waren allemaal buiten het terrein van de Grand Prix”, aldus een woordvoerster van de politie. Volgens haar was het aantal aanhoudingen vergelijkbaar met een normaal weekend in Zandvoort. Gezien de 300.000 bezoekers die dit weekend naar Zandvoort afreisden, was het volgens haar dus „hartstikke rustig.”

Zaterdag waren er onder meer aanhoudingen wegens winkeldiefstal, openbare dronkenschap en bedreiging. Vrijdag werden twee mensen opgepakt wegens openbare dronkenschap en baldadigheid.