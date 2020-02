Edvard Niessing: ik spreek zwartrijder niet meer aan

De jongen, Dylan van der T., kreeg een boete van 250 euro opgelegd omdat hij op 27 april 2017 ’kankersukkel’ had gezegd tegen de bekende trambestuurder, en voormalig radiopresentator.

Van der T. gaf in de Haagse rechtbank toe dat woord te hebben gezegd. Hij deed dat omdat hij vond dat Niessing zich ’niet moest bemoeien’ met het zwartrijden. „Hij was daar om de tram te besturen. Ik vond dat hij zich daar dan maar op moest richten”, aldus de verdachte die inmiddels dakloos is.

Overigens bood hij wel zijn excuses aan. Dat kon de rechter wel waarderen. Ze nam het Dylan wel kwalijk dat hij iemand die zijn werk doet in een volle tram beledigt. Een boete was echter genoeg straf, aldus de rechter. De officier van justitie wilde een werkstraf van 24 uur.

’Zo’n heisa om dít’

Zijn vriend Sandro was vorig jaar al veroordeeld voor 40 uur werkstraf omdat hij Edvard Niessing een paar rake klappen had gegeven.

De voormalig nieuwslezer hoopt, door de aandacht die de zaak nu krijgt, dat andere mensen inzien dat dergelijk gedrag niet door de beugel kunnen. „Ik sta hier ook voor mijn andere collega’s die helaas met geweld en scheldpartijen te maken krijgen. Een ritje in de tram kost 1,35 euro, daar maak je dan zo’n heisa om”, aldus Niessing. „Mijn moeder is overleden aan kanker en ik heb een goede vriendin met deze vreselijke ziekte, dus ik vind het een heftig scheldwoord.”

Voortaan zwijgen

De trambestuurder liet wel weten dat hij in ieder geval in de tram nooit meer iets zal zeggen tegen zwartrijders. „Nee, ik heb wat dat betreft mijn lesje wel geleerd. Ik heb echt rake klappen gekregen en dat is het me niet waard.”