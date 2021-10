13 honden gedood in Vietnam omdat baasjes positief testten: ’Wreed en onethisch’

Premium Thuis & Tuin

Rob Dumont redt al 38 jaar reptielen in nood: ’Opeens was ik eigenaar van twee gifslangen’

De dierenambulance heeft zijn naam onder de speed dial staan. Wanneer er ergens in het land een slang is ontsnapt of een hagedis stiekem is meegelift in de vakantiebagage, is Rob Dumont van Reptielenopvang Zwanenburg de man om te bellen.