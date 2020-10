Marc Dutroux trekt verzoek om vervroegde vrijlating in na vernietigend rapport

Ⓒ AFP/ HH

Marc Dutroux trekt zijn verzoek om vervroegd de gevangenis te mogen verlaten weer in. Aanleiding is het onderzoek van drie psychiaters die moesten beoordelen of hij een gevaar voor de maatschappij zou vormen bij een eventuele vervroegde vrijlating. Uit hun rapport bleek dat Dutroux nog steeds een psychopaat is.