Uva-docent Frans werkt niet meer bij UvA na grensoverschrijdend gedrag

Volgens onderzoek van NRC leidde een klacht van een student over de docent in 2017 tot een officiële klachtenprocedure. De leraar had de student bij hem thuis uitgenodigd, en daar zou hij haar hebben betast. Hij nodigde haar uit om op zijn schoot te zitten en zij werd door de man ’aangeraakt en omhelsd’, aldus NRC.

Nog steeds voor de klas

De klachtencommissie van de UvA oordeelde begin 2018 na hoorzittingen dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Decaan Weerman moest van de klachtencommissie nader onderzoek doen, maar dat gebeurde volgens NRC niet. De docent stond nog steeds voor de klas.

De UvA gaf, nadat NRC vragen stelde over de zaak, adviesbureau Berenschot eind 2020 de opdracht om onderzoek te doen naar de docent. Ondertussen waren er meerdere klachten over hem binnengekomen. De man werd toen op non-actief gezet.

Opgelucht

De student die in 2017 de formele klacht over de docent indiende, is opgelucht dat de man niet meer bij de UvA lesgeeft. Dat zegt ze in een reactie tegen NRC. Zij studeert niet meer aan de universiteit.

Om welke docent het gaat wil de UvA niet kwijt.