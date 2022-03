Nederland stuurt 150 militairen naar Slowakije met Patriot-luchtafweer

Dat heeft Ollongren dinsdag bekendgemaakt. ,,We zien nog geen begin van een einde van deze oorlog”, aldus de D66-minister. ,,Het Russische leger zet zeer zwaar geschut in. Er wordt ook forse weerstand geboden door Oekraïne.” De oorlog is voor het kabinet reden om extra bij te dragen aan NAVO-versterkingen in Oost-Europa.

Ollongren: ,,We hebben nu een principebesluit genomen om samen met de Duitsers in Slowakije voor luchtverdediging te zorgen. Dat is ook echt nodig, vanwege de dreiging die we nu rechtstreeks ervaren.” Het verzoek voor de Nederlandse steun komt van de Duitsers, in NAVO-verband. Volgende week neemt het kabinet een definitief besluit, mogelijk kunnen de soldaten in april richting Slowakije.

Roemeense missie

Bovendien is het kabinet nog in gesprek over een missie met Franse militairen in Roemenië. Daar zouden zo’n tweehonderd Nederlanders naartoe gaan. Morgen overlegt een delegatie van het kabinet in Parijs om te overleggen over de oorlog in Oekraïne.

Sinds vorige week zijn er al 150 militairen van de Luchtmobiele Brigade in Roemenië voor een oefening, vlakbij de grens met Oekraïne. Die oefening zou in eerste instantie in Duitsland worden gehouden, maar is verplaatst vanwege de Russische inval in Oekraïne.

Op dit moment zijn ook al zo’n 250 Nederlandse militairen in Litouwen. Zij doen ook mee aan een NAVO-missie ter afschrikking van Rusland.