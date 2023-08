Nederlandse permafrost-expert verongelukt bij helikoptercrash Alaska: ’Ronald stond bekend als MacGyver’

Fataal drama in VS

ANCHORAGE - Aan boord van een helikopter die drie weken geleden neerstortte in Alaska, zat een Nederlandse permafrost-expert. De 51-jarige Ronald Daanen kwam om toen het hefschroefvliegtuig plotseling stopte met het verzenden van vluchtstatusgegevens op het moment dat het over een meer vloog in de grootste staat van de Verenigde Staten. Dat melden Amerikaanse media nu een rapport over de crash op 20 juli deze week werd vrijgegeven.