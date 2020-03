Vijf bekeuringen voor spelen op sportvelden Nijmegen

NIJMEGEN - In Nijmegen zijn zondagmiddag vijf bekeuringen uitgedeeld aan mensen die zich ondanks een verbod toch op sportvelden in de gemeente bevonden. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zei zondagmorgen al dat er bekeurd zou worden, omdat er volgens hem lang genoeg is gewaarschuwd dat niemand op de sportvelden mag komen. Die zijn al een week afgesloten vanwege de coronacrisis en dus verboden terrein.