Melania Trump verkiest arm militair boven die van haar eigen man

Het was Melania die zorgde voor een stormvloed aan reacties. Te zien was namelijk hoe zij haar arm had ingehaakt bij die van een militair in plaats van haar eigen man. Samen met de militair loopt ze onder een paraplu terwijl Donald naast haar loopt onder een paraplu die wordt opgehouden door een andere militair.

Volgens Twitteraars het zoveelste bewijs dat het huwelijk van de twee niet goed is. Al eerder was meerdere keren te zien hoe Melania de hand van haar man wegsloeg. „Melania houdt eens de arm van een echte man vast voor de verandering”, aldus een Twitteraar. „Ze is op dit moment de scheidingspapieren aan het invullen”, zo denkt iemand anders. Ook is er kritiek op het feit dat ze allebei geen mondkapje dragen en Melania geen afstand houdt. „Ze brengt de militair ook nog eens in gevaar door geen mondkapje te dragen.”

Trump roerde zich overigens donderdag weer op Twitter. Volgens hem zijn 2,7 miljoen stemmen voor hem verwijderd.