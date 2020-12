EU-landen beginnen met vaccineren tegen coronavirus

Italië begon met het vaccineren van gezondheidswerkers en de meest kwetsbare groepen. Op foto’s van het ministerie van Volksgezondheid is te zien dat verschillende mannen en vrouwen zondagochtend een prik kregen. „Deze datum zal voor altijd bij ons blijven”, tweette premier Giuseppe Conte.

Italië was het eerste westerse land dat zwaar getroffen werd door de pandemie. Meer dan 71.000 mensen zijn daar tot nu toe gestorven aan Covid-19.

In Spanje kreeg een 96-jarige bewoonster van een verzorgingstehuis in het midden van het land de eerste prik. De nationale televisie zond het live uit.

Tsjechië

In Tsjechië kreeg premier Andrej Babis als eerste het vaccin in het Centraal Militair Hospitaal in Praag, net voordat andere ziekenhuizen in de hoofdstad en de op één na grootste stad Brno begonnen met de distributie van de 9750 doses die het land tot nu toe heeft ontvangen.

„Het vaccin dat gisteren uit de Europese Unie is aangekomen, dat is hoop, hoop dat we terug zullen keren naar een normaal leven”, zei Babis voordat hij de prik kreeg. Kort na Babis kreeg de 95-jarige Emilie Repikova, 95, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, het vaccin toegediend.

In Zweden had de 91-jarige Gun-Britt Johnson in een verpleeghuis in Mjolby de primeur. „Ik heb niets gevoeld”, zei ze na het krijgen van de prik. Ze zei dat het „een verrassing” was om als eerste in het land van 10,3 miljoen inwoners te worden uitgekozen om het vaccin te krijgen en ze had er naar uitgekeken.

In het Deense Odense kreeg een 79-jarige bewoner van een verpleeghuis de eerste injectie. Regeringsleider Mette Frederiksen zei in een reactie dat er nu „licht aan het eind van de tunnel is, na het moeilijkste jaar sinds de Tweede Wereldoorlog.”

In Cyprus kregen de bewoners van bejaardenhuizen in de steden Nicosia, Larnaca en Limassol als eersten het vaccin toegediend. In Litouwen werden artsen en verpleegkundigen geïnjecteerd.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech werd maandag goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Het middel kwam zaterdag aan in de lidstaten, ook in Nederland.