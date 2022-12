Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven van... Mien Goossens-Hoevenaars (1933-2022): ’Zij zorgde als een moeder voor het personeel’

— Een van de grondleggers van het Brabantse meubelconcern Goossens wonen & slapen, Mien Goossens-Hoevenaars overleed afgelopen maand op 89-jarige leeftijd. ’Warmte en liefde geven aan iedereen was haar kracht. De unieke spil van onze familie’, is te lezen in de rouwadvertentie ondertekend door haar zes kinderen, 25 kleinkinderen en 23 achterkleinkinderen.

