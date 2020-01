Advocaat Weski dient klacht in tegen advocaat kroongetuige

Weski zou van mening zijn dat de advocaat en zijn of haar collega hun anonimiteit moeten opgeven, omdat Taghi anders geen eerlijk proces krijgt. Zij bestrijdt dat zij die wens heeft, laat staan dat zij die ook publiek heeft gemaakt. B.’s advocaat doet „willens en wetens in strijd met de feiten allerlei lasterlijke en zelfs opruiende uitspraken”, aldus Weski. Zij vraagt zich af waarom B.’s advocaat zijn cliënt „leugens” over haar voorhoudt. „En dan uitspraken over een vuurpeloton uitlokt. Als dat al zo is gegaan.”

De anonieme advocaten van B. zijn de opvolgers van Derk Wiersum, die in september werd doodgeschoten. Taghi wordt verdacht van een reeks moordopdrachten. Hij werd in december in Dubai aangehouden en aan Nederland overgedragen. Hij geldt als hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo.

Weski wil communicatie kunnen registreren

In het kader van dat proces zijn sinds 7 januari verhoren van B. bij de rechter-commissaris gaande. Ook daar heeft Weski niet aangedrongen op onthulling van de identiteit van B’s advocaten, benadrukt zij. Wel wil zij de communicatie tussen de advocaten en de kroongetuige kunnen registreren, omdat zij wil kunnen vaststellen of de getuige wordt beïnvloed of niet.

Op 27 februari is de eerstvolgende zitting in Marengo. Taghi zal dan naar verwachting voor het eerst zijn opwachting maken in de rechtszaal, te midden van een groep medeverdachten.