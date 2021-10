Omtzigt en Van Lienden ruziën over rol bij extra mondkapjesdeal

Van Lienden sloot in het begin van de coronacrisis een omstreden deal met de overheid voor de aanschaf van 40 miljoen mondkapjes. Hij zei dat hij via zijn stichting Hulptroepen Alliantie ’om niet’ mondkapjes naar Nederland zou halen. Via de bv Relief Goods Alliance die hij en zijn kompanen oprichtten werd er uiteindelijk meer dan 20 miljoen euro winst geboekt.

Na die eerste deal probeerde Omtzigt via premier Mark Rutte en toenmalig minister voor Medische Zorg Martin van Rijn nog te bemiddelen over een extra levering van 80 miljoen mondkapjes. „Ik heb expliciet gevraagd of er sprake was van een non-profitinitiatief en dit heeft Sywert aan mij bevestigd”, aldus de politicus maandag in de krant. „Met die wetenschap heb ik de stichting van Sywert onder de aandacht gebracht van het ministerie van Algemene Zaken en van Van Rijn.”

Van Lienden zegt op Twitter dat er „nooit een dergelijke vraag is gesteld over onze opdracht met Relief Goods Alliance.” Hij zegt ook niet op de hoogte te zijn geweest van de contacten van Omtzigt met het ministerie van Algemene Zaken en Van Rijn over dit onderwerp. „Tevens hebben we nooit aangedrongen op een nieuwe order. Dat Omtzigt slachtoffer is van misleiding, is een verdraaiing van de werkelijkheid.”

Van Lienden zegt wel op verzoek van Omtzigt een presentatie te hebben gemaakt over het inkoopproces van mondkapjes. Dat was volgens hem vanuit de Stichting Hulptroepen Alliantie, „zonder winstoogmerk.” „De mening die Omtzigt en wij deelden, was dat er productiecapaciteit was in China die onbenut bleef terwijl er in Nederland nog altijd sprake was van schaarste”, aldus Van Lienden.

De deal van 80 miljoen mondkapjes is er uiteindelijk nooit gekomen. De eerdere bestelling van 40 miljoen maskers is ongebruikt het magazijn ingegaan omdat er al te veel was ingekocht.