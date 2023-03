’Oudste wilde kat van Nederland’ doodgereden in Limburg

Het dier was een van de wilde katten die in 2014-2015 enkele maanden werd gevolgd met een gps-zender. Het kon dankzij een chipreader deze week worden geïdentificeerd. Zo werd bevestigd dat het om de oudste wilde kat ging die ooit in Nederland is geregistreerd.

Toen het dier in 2014 werd gevangen ging het volgens de onderzoekers om een „forse kater van ruim 4,5 kilo. Bepaald geen schootpoesje, maar een indrukwekkende, uit de kluiten gewassen, forse wilde kat.” In het wild worden deze dieren zelden ouder dan tien jaar.

Dassenraster

Volgens de onderzoekers worden er op de plek waar de wilde kat is doodgereden sinds enkele jaren regelmatig wilde katten en boommarters overreden. Er staat een dassenraster met een dassentunnel, maar deze soorten springen of klimmen over het raster, aldus de onderzoekers. „Gelukkig is er een natuurverbinding in voorbereiding.” De onderzoekers hopen dat een veilige oversteek over de N281 snel wordt opgepakt. „Als dit knelpunt is opgelost kan de wilde kat zich gaan vestigen in andere delen van Nederland, zoals in Brabant.”

Het overleden dier wordt onderzocht in het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht. Hierna worden de resten opgenomen in de collectie van het museum Naturalis in Leiden.