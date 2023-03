Oudste wilde kat van Nederland doodgereden in Limburg

Dat meldt de Volkskrant. Hij was met zijn naar schatting 13,5 jaar de oudste wilde kat van Nederland.

’WK2’ was in 2014 een van de vijf Limburgse wilde katten die gezenderd en gechipt werden, zodat ze langere tijd gevolgd konden worden. Twee van de vijf zijn inmiddels dood, van de andere is in elk geval de zender uitgedoofd.

WK2, volgens Maurice la Haye van de Zoogdiervereniging „een indrukwekkend exemplaar, één bonk spier”, viel op door zijn beweeglijkheid over een relatief groot gebied in de Limburgse Vijlenerbossen en het Aachener Wald, schrijft de krant. Hij sliep veel in dichte bosjes en dassenburchten.