Maakt Hugo de Jonge beloften waar? Op naar 4 miljoen prikken

Premium Binnenland

Hier liggen 800.000 kostbare vaccins te wachten op een arm

Slechts enkele pallets zijn het, de complete voorraad coronavaccins voor heel Nederland. Toch liggen in Oss zo’n 800.000 kostbare doses te wachten op vervoer naar GGD, huisarts of zorginstelling. Waarom is het zo ingewikkeld om die snel in een arm te krijgen?