LIVE | Rechtszaak tegen Bülent D. van start: ’Medewerker hulpverleningsorganisatie doodgeslagen’

De 65-jarige begeleider van HVO-Querido werd op maandag 9 mei 2022 rond 16.00 uur buiten op de Hoofdweg in Amsterdam-West zwaargewond aangetroffen. Hij raakte in een coma en stierf zondag in het ziekenhuis.

Tijdens een pro formazitting in mei zei zijn advocaat Van Tuinen dat Bülent D. beweerde dat hij een aanval had gekregen, het bewustzijn verloor, en toen hij bijkwam zijn begeleider zwaargewond in de voortuin te hebben gevonden.

Verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig, volg hier haar liveverslag.