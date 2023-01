Premium Het beste van De Telegraaf

OM eist tbs met dwangverpleging ’Tikkende tijdbom’ Bülent D. stelt rechtbank voor dilemma door neurologische aandoening

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Hij belde vlak ervoor nog naar zijn werkgever HVO-Querido om te zeggen dat hij wat langer bezig was om Bülent D. te helpen zijn huis op te ruimen. Om half 4 zag de buurman Joost Heinen nog een tafel naar buiten sjouwen. Zeven minuten later zat Heinen versuft en bebloed in de voortuin van de woning aan de Amsterdamse Hoofdweg, met fatale verwondingen aan zijn hoofd.