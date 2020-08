Arib doet aangifte tegen belagers Omtzigt

Enkele tientallen van de ongeveer honderd demonstranten die protesteerden tegen de corona maatregelen van het kabinet zochten donderdag de confrontatie met de politie. Daarbij werden over en weer klappen uitgedeeld. De toegang naar de Tweede Kamer, waar een debat plaatsvond over de toeslagen, werd tijdelijk gesloten. Omtzigt werd belaagd door enkele betogers. Een van hen bedreigde het Kamerlid: „Ik zal je doodslaan, mongool.”

Onbeschoft

Volgens Arib is het gedrag van de demonstranten ’onbeschoft en onacceptabel’: „Schandalig hoe Pieter werd belaagd en in zijn gezicht werd geschreeuwd. Dit raakt niet alleen hem, maar de hele Kamer.” Kamerleden moeten immers onbelemmerd hun werk kunnen doen, zegt Arib. „Op deze manier komt dat werk in het gedrang.”

Ook premier Mark Rutte uitte kritiek op de gewelddadige betogers. „Als mensen kritiek hebben op de aanpak van corona, gaan we daarmee in gesprek. Maar wat je nooit gaat doen is stenen uit de straat halen en naar de politie gooien. Of politici lastigvallen, zoals met Pieter Omtzigt. Het is natuurlijk onacceptabel wat hem overkwam.”

Vervolging van de daders is zeker niet kansloos, denkt Arib. „Er zijn genoeg beelden.”