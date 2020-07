Ellende na dollemansrit op Urk

In totaal raakten vijf auto’s op de Lacon zwaar beschadigd. Vier daarvan stonden geparkeerd langs de straat of op de oprit van woningen.

De auto zou rond 23.30 uur op flinke snelheid door de woonwijk zijn geraasd. Volgens een aanwezige fotograaf moesten de twee inzittenden, naar verluidt jongvolwassen mannen, in het ziekenhuis worden behandeld aan verwondingen. „Ook hun voertuig lag in puin. De botsing was zo hard dat een voorwiel afbrak.”

De ravage opruimen was een flinke klus, meldt Omroep Flevoland. Vier auto’s waren zo fors beschadigd dat ze door een berger moesten worden afgesleept. De reden van de dollemansrit blijft vooralsnog onduidelijk. In de buurt reageren bewoners geschrokken.