Ronald Plasterk haalt uit naar links om kernenergie

Frankrijk draait voor het grootste deel op nucleaire stroom. In het klimaatdebat is er veel discussie over groene energie. Veel experts zijn het er over eens dat nucleaire stroom nodig is in de energiemix om alle elektriciteit in de toekomst groen te krijgen. In de Tweede Kamer is GroenLinks fel tegen kernenergie, bij de PvdA ligt het onderwerp gevoelig.

Het kabinet focust in Nederland vooral op wind en zon, deskundigen wijzen er al langer op dat de stroomproductie tot stilstand komt als het niet waait of als de zon niet schijnt. Nederland importeert dan stroom uit het buitenland, maar ook daar speelt deze discussie. Oud-minister Plasterk stelt daarom al langer dat Nederland kernenergie als optie moet onderzoeken.

„Ik denk dat het wel op gang komt”, zegt de PvdA’er in een interview met het FD. „Als je niet zo ongerust bent over het klimaat dat je je standpunt over kernenergie wilt heroverwegen, ben je misschien niet zo ongerust over het klimaat.”

Plasterk is niet meer politiek actief. In het FD vertelt hij uitgebreid over zijn nieuwe leven als ondernemer. Voor de investeringen in zijn bedrijf heeft hij niet geput uit wachtgeld. „Daar heb ik van afgezien. Ik heb toen ik het bedrijf startte zelf een tijdje de adem ingehouden.”