Deel Australië kampt met heftigste bosbranden ooit

Huizen zijn verbrand, gebouwen verwoest door de tientallen branden die woeden in het gebied aan de oostkust van Australië. Gevreesd wordt dat meerdere mensen zijn omgekomen, omdat ze als vermist zijn opgegeven, aldus media uit het land. Inwoners van sommige dorpen kregen vrijdag zelfs te horen dat het te laat is om te evacueren, aangezien de wegen zijn geblokkeerd door de vuurhaarden.

Er woeden zo’n tachtig branden, waarvan er vijftien zo heftig zijn dat een noodwaarschuwing is uitgegaan. De Australische brandweer strijdt met man en macht tegen de vuurzee en lijkt daarbij hulp te krijgen van de elementen. „De temperatuur is iets gezakt en de luchtvochtigheid neemt toe, wat gunstig is voor ons”, aldus Nick Andronicos van de rampenbestrijding in de staat New South Wales tegen de Sydney Morning Herald.

Het gebied is een toeristische trekpleister. Veel toeristen die de route afleggen langs de oostkust van Australië, komen langs Port MacQuarie. Een inwoonster van die stad, Maria Doherty, zei dat het leek op het einde van de wereld. Ze vluchtte met haar kinderen, twee geiten en een hond in de auto. „Binnen dertig minuten kwam een enorme muur van vuur de straat in. Bomen vatten binnen seconden vlam, de lucht werd oranje en geel.”

De brandweer kon de huizen in de straat redden. „Ik werd rond half 8 in de avond gebeld door een van de brandweermannen. Hij zei dat hij kon zien dat we in alle haast waren vertrokken”, vertelt ze. „Maar maak je niet druk. Ik heb je was binnengehaald”, liet de brandweerman de vrouw weten. Die was lyrisch over de mannen. „Ze hebben geweldig werk gedaan.”

