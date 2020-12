Aanstaande rechter (47) overlijdt door corona

Lilian Blancas deed 3 november mee aan de voorverkiezing tot rechter in de stad El Paso en won de eerste ronde. Omdat ze niet boven de 50% uitkwam, was een tweede ronde nodig. Die staat over een paar dagen gepland. Ze lag al sinds 9 november in het ziekenhuis.

Enrique Holguin die ook meedeed aan de race, zegt tegen El Paso Times ’in shock’ te zijn. „Ze was niet mijn tegenstander, maar een vriendin. Onder m’n juridische collega’s was het al bekend dat ze erg ziek was.”

Lilian Blancas had een eigen advocatenkantoor en was al part-time rechter en hoopte na de verkiezingen een stap vooruit te maken.