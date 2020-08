Meeste opgenomen coronapatiënten liggen in ziekenhuis Randstad

ROTTERDAM - Ziekenhuizen behandelen momenteel 171 mensen wegens het coronavirus. Dat zijn er zes meer dan op maandag en 44 meer dan precies een week geleden. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft geleidelijk stijgen, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. „Ruim 70 procent van hen ligt in de Randstad, in overeenstemming met de concentraties aan nieuwe besmettingen”, aldus Kuipers.