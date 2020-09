Ultraorthodoxen geweerd

Ultraorthodoxe Joden vermaken zich bij een meer in de Oekraïense stad Uman tijdens hun jaarlijkse pelgrimage. Ⓒ Hollandse Hoogte / EPA

TEL AVIV - Israël zit in zijn maag met tienduizenden ultraorthodoxe Joden die voor een pelgrimage willen afreizen naar het Oekraïense stadje Uman, waar de grondlegger van de chassidische Breslov-beweging, rabbijn Nachman, ligt begraven. Het is een soort festival als Burning Man voor ‘haredim’, een bont festijn waar alcohol en religie hand-in-hand gaan, maar dat dit jaar door de coronacrisis zo goed als onbereikbaar is.