Rob zoekt 40 jaar naar zijn jeugdliefde, maar doet hartverscheurende ontdekking

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Over de liefde gaat dit verhaal, en over rouw. Over verraad, herinneringen, verbintenis, eeuwig gemis en moederliefde. Over een man die een hartverscheurende ontdekking doet in de zoektocht naar zijn jeugdliefde. En over het monument dat hij voor haar opricht. „Haar jongste dochter kende haar muzieksmaak niet eens.”