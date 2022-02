crisis Oekraïne Donderdag 24 februari LIVE | ’Honderden slachtoffers in Oekraïne door Russische inval’

Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender zei vanuit Kiev dat onbekend is of het gaat om doden of om gewonden. Ⓒ AP

Rusland is begonnen aan een militaire operatie in Oekraïne. In onder meer Charkov en Kiev worden explosies gemeld, het luchtalarm in steden is afgegaan en de NAVO komt bijeen voor een spoedoverleg. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.