crisis Oekraïne Donderdag 24 februari LIVE | Oekraïne: ruim veertig militairen gedood, ook burgerslachtoffers gevallen

Brandweermannen blussen een flat die is gebombardeerd in Chuhuiv, Kharkiv Oblast. Ⓒ Getty Images

Rusland is begonnen aan een militaire operatie in Oekraïne. In onder meer Charkov en Kiev worden explosies gemeld, het luchtalarm in steden is afgegaan en de NAVO komt bijeen voor een spoedoverleg. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.