LIVE | Avondklok tijdens Belgische jaarwisseling

België maakt zich op voor een jaarwisseling met strenge coronaregels. Dit jaar is vuurwerk afsteken verboden, net als het organiseren van feestjes. Ook geldt in België een avondklok. Verschillende politieafdelingen hebben al aangekondigd een zerotolerancebeleid te hanteren.

In heel Vlaanderen geldt een avondklok vanaf middernacht tot 05.00 uur. In Brussel en Wallonië mogen mensen al vanaf 22.00 uur de straat niet meer op tot 06.00 uur in de ochtend. Elk huishouden mag één persoon uitnodigen, dus feestjes zijn verboden.

Afgelopen jaren was het tijdens de jaarwisseling in Brussel onrustig. Vorig jaar werden in de Belgische hoofdstad meer dan tweehonderd mensen aangehouden. Dit jaar gaan de politiezones daarom in Brussel samenwerken, schrijft VRT. „We gaan ook snel reageren en genoeg manschappen inzetten als er ergens een grootschalig feestje is”, aldus de politie.

Ook in andere delen van België staat de politie paraat. Er geldt een zerotolerancebeleid bij het organiseren van feestjes en afsteken van vuurwerk, volgens de krant HLN. Wie de regels overtreedt, kan een boete krijgen van 250 euro. De boete voor het deelnemen aan illegale feestjes is verhoogd naar 750 euro. De organisatoren riskeren een boete van 4000 euro.

