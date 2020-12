LIVE | De Jonge: nog geen effect van lockdown zichtbaar

In de dagelijkse coronacijfers is nog niet te zien dat de lockdownmaatregelen beginnen te werken. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister is „nog geen duidelijk effect zichtbaar.”

Het kabinet besloot 2,5 weken geleden, op 14 december, om alle niet-essentiële winkels te sluiten. Ook basisscholen en middelbare scholen gingen dicht. Verder adviseerde het kabinet om hooguit twee gasten per dag thuis te ontvangen, en om zo veel mogelijk thuis te werken. Dat moest de verspreiding van het coronavirus tegengaan.

In de eerste dagen van de lockdown steeg het aantal positieve tests, maar dit kwam door mensen die voor de lockdown al besmet waren geraakt. Sinds de kerstdagen is het aantal positieve tests wel iets gedaald, maar nog altijd komen er per etmaal ongeveer 9000 gevallen bij. Dat zit boven het niveau van voor de lockdown.

Volgens De Jonge is het percentage positieve tests „sinds half december stabiel.” Van elke honderd geteste personen op een dag blijken gemiddeld ongeveer dertien het coronavirus onder de leden te hebben. Volgens De Jonge lieten veel mensen zich testen in de dagen voor kerst. Toen waren er ruim 80.000 uitslagen per dag. Tijdens de kerst kwamen er ongeveer 35.000 uitslagen per dag. Sindsdien stijgt het aantal tests weer.

De instroom in de ziekenhuizen neemt sinds de kerst ook weer toe. Als mensen zich goed genoeg aan de regels hebben gehouden, zou in de komende dagen „het effect van de lockdown op de opnames op de verpleegafdelingen en de op de IC zichtbaar moeten worden”, schrijft De Jonge.

