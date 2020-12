LIVE | Opnieuw grimmige mijlpaal VS: bijna 4000 doden in een etmaal

Opnieuw hebben de Verenigde Staten een niet te benijden record verbroken in de corona-epidemie met meer dan 3900 doden in een etmaal. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de gezaghebbende Johns Hopkins Universiteit in Baltimore, die wereldwijd de besmettingsaantallen en de dodenaantallen bijhoudt.

Ook werden in de laatste 24 uur nog eens 225.671 nieuwe besmettingen vastgesteld. Daarmee komt het zwarte scenario dat aanstaand president Joe Biden en topviroloog Robert Redfield schetsten dichterbij. Zij waarschuwden begin deze maand dat de coronapandemie in de VS tot en met februari mogelijk nog eens 200.000 levens eist in de VS als mensen zich niet beter aan de voorschriften en de maatregelen gaan houden. De vooraanstaande immunoloog Anthony Fauci waarschuwde zondag dat na de kerstvakantie de coronapandemie nog harder kan toeslaan in zijn land.

De Verenigde Staten zijn van alle landen het hardst getroffen door de coronapandemie. Bij meer dan 19,5 miljoen personen in de VS is het longvirus vastgesteld. Covid-19 werd er al minstens 341.059 personen fataal.

Herfst

Anthony Fauci kwam woensdag echter ook voorzichtig met een positief vooruitzicht. Hij denkt dat door de onlangs begonnen vaccinatiecampagne allicht in de herfst een mate van groepsimmuniteit wordt bereikt die een gedeeltelijke terugkeer naar de normaliteit toestaat.

Fauci deed de uitspraken in een online-discussie met de Californische gouverneur Gavin Newsom. Die discussie draaide om de gemuteerde variant van het coronavirus die is aangetroffen in het Verenigd Koninkrijk en veel besmettelijker is. Fauci zei „niet verrast” te zijn. „Ze overleven door te muteren. Hoe meer je muteert, hoe meer je repliceert”, zei de topimmunoloog. De meeste mutaties zijn volgens Fauci echter „irrelevant.”

Meer nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Topman Heineken: begin zomer terug op het terras

Halsema vreest dat horeca Amsterdam door crisis in verkeerde handen komt

Sport:

Daley Sinkgraven ontbreekt bij Leverkusen vanwege corona

Entertainment/persoonlijk: