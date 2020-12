LIVE | Zuid-Afrikaanse variant van coronavirus duikt op in Frankrijk

Voor het eerst is in Frankrijk een Zuid-Afrikaanse variant van gevreesde coronavirus vastgesteld. Dat was bij een man die recent Zuid-Afrika heeft bezocht. De man is na terugkeer in thuisquarantaine gegaan, is genezen en heeft nergens meer last van, maar had kort na zijn terugkeer uit Zuid-Afrika wel last van symptomen, meldden de gezondheidsautoriteiten donderdag.

De Britse variant is enkele dagen eerder voor het eerst in Frankrijk vastgesteld. De varianten zijn in de regel besmettelijker, maar niet gevaarlijker dan het 'gewone' coronavirus.

Het coronavirus dat een jaar geleden in China opdook, is op een wereldbevolking van 7,8 miljard mensen volgens gezondheidsautoriteiten verantwoordelijk voor ruim 1,8 miljoen sterfgevallen. Momenteel kampen in heel de wereld ruim 106.000 mensen met zeer ernstige gezondheidsproblemen als gevolg van het virus, terwijl 22,4 miljoen anderen het virus onder de leden hebben. Het is ook bij bijna 60 miljoen anderen vastgesteld, maar bij hen is geen sprake meer van, of was helemaal geen sprake van ziekteverschijnselen.

