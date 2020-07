’Nederlanders triggerden coronavirus in Kaapstad’

Onderzoekers uit Durban en Stellenbosch bestudeerden de genetische afkomst van het coronavirus bij 46 patiënten uit Kaapstad. Zij werden al vroeg in de epidemie gediagnosticeerd. Ongeveer 10 procent van de gevallen destijds waren te herleiden naar bronnen uit negen verschillende windstreken. De meeste besmettingen uit die groep konden gelinkt worden aan Europa, zo meldt Business Insider.

Uitbraak in supermarkt

Uit analyse blijkt dat besmettingshaarden in Kaapstad verschillende keren gekoppeld kunnen worden aan een Nederlandse bron. „Ze weerspiegelen de nauwe historische en culturele band met Zuid-Afrika”, zo schrijft de nieuwswebsite. Volgens de wetenschappers veroorzaakte een Nederlandse patiënt een clusteruitbraak in een supermarkt. Die uitbraak was makkelijk te herleiden dankzij een unieke mutatie van het virus. „Die mutatie helpt wetenschappers te achterhalen waar het virus heengaat.”

Een soortgelijke mutatie werd ontdekt tijdens een grote clusteruitbraak in het St Augustine ziekenhuis in KwaZulu-Natal. Naast Nederland worden ook Australië en het Verenigd Koninkrijk genoemd als introducees van het virus in de Zuid-Afrikaanse stad. De buitenlandse bronnen brachten het virus in maart en april over, dat is het toeristisch hoogseizoen voor Kaapstad.

Door verschillende mutaties in kaart te brengen, kunnen de Zuid-Afrikaanse wetenschappers beter begrijpen hoe het virus zich verspreidt binnen steden en provincies. „Tot nu toe is de mutatie in Kaapstad in geen enkele andere provincie ontdekt”, zegt Tulio de Oliveira, directeur van het Research Innovation and Sequancing Platform in KwaZulu-Natal.