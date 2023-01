’Leermeester’ achter Brabantse drugslabs verdwijnt zeven jaar achter de tralies

Het onderzoek 26Leie begon in het Brabantse Neerkant, waar de politie in een schuur met een hoveniersbedrijf een werkend drugslab aantrof. Op het terrein waren verschillende chemicaliën en hardware aanwezig om op grote schaal en professionele wijze synthetische drugs te produceren.

Uit chatgesprekken die de verdachten met elkaar voerden via cryptotelefoons bleek dat zij een drugslab runden. Op het terrein stond ook een camper die werd gebruikt als slaapplaats voor de laboranten. Daarin werd een geladen automatisch vuurwapen en munitie gevonden.

In Someren werden in een loods achter een woning goederen en chemicaliën gevonden. In de woning lag nog eens ongeveer 85 liter amfetamine-olie.

Volgens de rechtbank had de 40-jarige verdachte uit Deurne een leidinggevende rol. Hij was een van de initiatiefnemers. Samen met zijn schoonvader zocht hij steeds naar locaties en haalde eigenaren over om met hen in zee te gaan. Als de locaties eenmaal in gebruik waren, stuurde de schoonzoon de laboranten aan.

De ’laboranten’ uit Helmond en Nijmegen kregen respectievelijk 4 jaar en 5 jaar gevangenisstraf. Een 67-jarige man uit Neerkant verhuurde zijn terrein. Het is volgens de rechter niet komen vast te staan dat hij een van de initiatiefnemers was. Hij krijgt een gevangenisstraf van 2 jaar.