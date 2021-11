OM vervolgt vrouw voor vervalsing bij sollicitaties voor medische functies

Dat meldt het Openbaar Ministerie op hun website. Ze wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, poging tot oplichting en overtreding van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Nadat het Deventer ziekenhuis een melding over de vrouw had gedaan bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is de opsporingsdienst van de IGJ onder leiding van het OM Oost-Nederland een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Dit resulteerde in mei 2020 in de aanhouding van de vrouw. De voorlopige hechtenis van de vrouw werd in afwachting van de strafzaak geschorst.

De strafzaak wordt maandag 29 november vanaf 13.30 uur behandeld door de meervoudige kamer van de rechtbank in Zwolle. Voorafgaand aan de behandeling van de strafzaak worden geen verdere details gegeven.

